Россиянин похитил незнакомую женщину с ребенком и был приговорен к колонии

В ЛНР мужчину осудили на пять лет за похищение жительницы республики и ее дочери

Суд в Луганской народной республике (ЛНР) приговорил к пяти годам лишения свободы 37-летнего мужчину, который похитил местную жительницу и ее ребенка в центре Северодонецка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

Его признали виновным по пунктам «а», «в», «г» и «ж» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение двух лиц, совершенное группой по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, и предметов, используемых в качестве оружия). Злоумышленник будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, подсудимый вместе с подельником заприметили автомобиль, в салоне которого находилась незнакомая ему женщина с дочерью, в августе 2022 года. Произведя выстрел в воздух из автомата, они потребовали от потерпевших проследовать за ними и вывезли их в частное домовладение в Лисичанске, где незаконно удерживали в течение суток.

Уточняется, что уголовное дело в отношении второго злоумышленника рассматривается в отдельном делопроизводстве.

Ранее суд в Чите арестовал местного жителя, который похитил машину такси вместе с водителем.