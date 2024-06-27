Полицейский из Дагестана: у боевиков на Кавказе есть подготовленные люди

Боевики, которые устроили нападения в Махачкале и Дербенте, входили в отдельную «спящую ячейку» террористов — об этом «Ленте.ру» на условиях анонимности рассказал дагестанский полицейский Мухаммад (имя изменено).

По его словам, такие «ячейки» в регионе встречались и раньше, например, в 2016-2018 годах, причем как в горных районах, так и в Махачкале. Но последние четыре года они себя никак не проявляли — было затишье. Поэтому то, что произошло в выходные, стало неожиданностью для местных правоохранительных органов. Впрочем, никакой паники из-за этого в Дагестане нет.

Уничтоженных боевиков могли завербовать за рубежом

По словам Мухаммада, за произошедшим стоят те же люди, что и раньше — приверженцы радикальных религиозных течений. Против них вели работу и планомерно, по списку, ликвидировали таких боевиков. Но проблема, судя по всему, оказалась в том, что среди радикалов были те, кто раньше не привлекал внимания правоохранительных органов, вел законопослушный образ жизни.

Возможно, эти «спящие» получили задание от кураторов — и решили навести шум. Впрочем, не исключено, что их могли завербовать и где-то за границей. Говорят, что один из сыновей теперь уже бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, участвовавший в теракте, два года жил в Турции — может, там его и завербовали дагестанский полицейский Мухаммад (имя изменено)

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Так или иначе, но это скорее всего не тот случай, когда вербовщики-проповедники ищут исполнителей терактов среди малообеспеченных людей, которые не видят перспектив в жизни. Террористы, уничтоженные в Махачкале и Дербенте, по словам Мухаммада, были обеспеченными людьми, не нуждались в деньгах, жили хорошо и могли многое себе позволить. Все они выходцы из Сергокалинского района. У одного из боевиков был бизнес в Избербаше, другой выдвигался в депутаты, третий, Гаджимурад Кагиров, был успешным бойцом смешанных единоборств.

Писали, что Кагиров даже занимался в зале Абдулманапа Нурмагомедова, отца бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Но тут нужно понимать, что в этот зал может прийти любой, позаниматься пару месяцев и уйти. Воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова это никого не сделает дагестанский полицейский Мухаммад (имя изменено)

Боевики, совершившие теракт в Махачкале 23 июня Кадр: Telegram-канал Mash

У террористов на Кавказе может быть сотня подготовленных людей

Другой полицейский из Дагестана, Ибрагим (имя изменено), рассказал «Ленте.ру», что в минувшем апреле в Нальчике ликвидировали двоих боевиков, которые состояли в международной террористической организации и планировали совершать теракты и диверсии на территории Кабардино-Балкарии.

Насколько я знаю от своих коллег, уже после этого они задержали подельника тех боевиков — и тот рассказал на допросе, что у этих террористов якобы есть больше сотни подготовленных людей. Этот задержанный говорил, что планируются и теракты, и другие преступления дагестанский полицейский Ибрагим (имя изменено)

По словам Ибрагима, когда были совершены нападения в Махачкале и Дербенте, ему и его коллегам сразу же дали команду быть в полной боевой готовности. Они, хотя и служат в другом месте, были готовы ехать на место событий.

Фото: Национальный антитеррористический комитет / ТАСС

Серия терактов в Дагестане была совершена 23 июня

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. В городе Дербенте были совершены нападения на православный храм и синагогу, а в Махачкале обстрелян пост ДПС. Жертвами произошедшего, по разным данным, стали 23 или 25 человек, большинство — сотрудники правоохранительных органов.

В числе боевиков были сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова — Осман и Адиль. Одной из жертв нападения стал настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николай Котельников. По сведениям силовиков, на подготовку и планирование терактов ушло около месяца.