Арестован второй фигурант дела о нелегальной мусульманской школе в Уфе

Суд арестовал второго фигуранта дела о нелегальной мусульманской школе в Уфе

В Уфе суд арестовал второго фигуранта уголовного дела о незаконной мусульманской школе, где детей клеймили раскаленным железом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана 19-летнему гражданину Республики Таджикистан, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного статьей 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). Его сообщник Шамшод Каримов был отправлен в СИЗО еще 13 июля.

Двое мигрантов организовали в Уфе нелегальное медресе, где учеников клеймили раскаленным железом, избивали их и ломали им пальцы. О происходящем в школе рассказал один из сбежавших подростков, который обратился за помощью в магазин. Обвиняемые удерживали 16 несовершеннолетних в возрасте от 4 до 16 лет, среди которых также были их дети. Чтобы соседи не жаловались на крики, медресе перемещалось по съемным квартирам.