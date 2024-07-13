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21:46, 13 июля 2024Силовые структуры

Организатора нелегальной мусульманской школы в Уфе арестовали

Организатора нелегальной мусульманской школы в Уфе арестовали на два месяца

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Советский райсуд Уфы арестовал организатора нелегальной мусульманской школы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прокуратуру Башкирии.

Шамшод Каримов арестован на два месяца, до 12 сентября. Правоохранительные органы сообщали о задержании двух жителей Таджикистана по этому делу. В Следственном комитете подчеркнули, что следственные действия со вторым задержанным продолжаются.

О том, что двое приезжих из Таджикистана организовали в Уфе нелегальное медресе, где учеников клеймили раскаленным железом, избивали их и ломали им пальцы, стало известно 12 июля. О происходящем в школе рассказал один из сбежавших подростков, который обратился за помощью в магазин.

Как выяснилось, всего мигранты удерживали 16 несовершеннолетних в возрасте от 4 до 16 лет, среди которых также были их дети. Чтобы соседи не жаловались на крики, медресе курсировало по съемным квартирам.

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