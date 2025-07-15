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19:31, 15 июля 2025Спорт

Американский баскетболист рассказал о жизни в России

Американский баскетболист Мун заявил, что ему понравилось в России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kiyoshi Mio / USA TODAY Sports / Reuters

Американский баскетболист Ксавьер Мун, выступавший в сезоне-2024/2025 за петербургский «Зенит», рассказал о жизни в России. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на подкаст The Just Basketball Show.

Мун признался, что как только оказался в России, понял, что все не так, как им рассказывают в СМИ. «У меня не было никаких проблем, мне очень понравилось в России, единственная проблема — там довольно холодно. Но мне понравилось время, проведенное в России», — заявил он, добавив, что хочет вернуться после восстановления от травмы.

Ранее Мун поделился, что его поразило количество снега. При этом он подчеркнул, что влюблен в Санкт-Петербург.

В прошедшем сезоне Мун провел 24 игры в Единой лиге ВТБ и в среднем набирал 13,5 очка. К петербуржцам он присоединился в августе 2024-го.

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