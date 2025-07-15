Женщине после неудачного маникюра потребовалось четыре операции

Metropoles: У бразильянки Аморим обнаружили опасную инфекцию после маникюра

В Бразилии местной жительнице Маризе Тейшейре де Араужо Аморим после неудачного маникюра потребовалось четыре операции. Более того, ее ждет еще одно хирургическое вмешательство, передает издание Metropoles.

Через несколько часов после маникюра у 66-летней пенсионерки появилась сильная боль в пальце. Она усиливалась, даже несмотря на прием обезболивающих препаратов, из-за чего на следующий день бразильянка чуть не потеряла сознание. Тогда она обратилась в больницу, где медики обнаружили у нее опасную инфекцию, которая называется паронихия.

Сначала медики назначили пациентке антибиотики, внутримышечные обезболивающие и противовоспалительные препараты, но заболевание продолжало прогрессировать. В конечном итоге женщина перенесла уже четыре операции, а пятая запланирована на август. Кроме того, в план лечения вошли несколько десятков сеансов физиотерапии.

Ранее американка Брианна Шипли перепутала глазные капли с клеем. В результате она попала в больницу, где ей почти час промывали глаза.