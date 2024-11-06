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08:30, 6 ноября 2024Забота о себе

Женщина перепутала глазные капли с клеем и попала в больницу

People: американка залила в глаз клей для ногтей и едва не потеряла зрение
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Американка по имени Брианна Шипли перепутала лечебные глазные капли с клеем для накладных ногтей и попала в больницу. Ее историю опубликовало издание People.

Женщине прописали капли от бактериальной инфекции, которыми она раньше не пользовалась и которые хранила на прикроватной тумбочке с другими косметическими средствами. Когда пришло время использовать капли, она не глядя схватила первую попавшуюся бутылочку и залила ее содержимое в глаз. Однако оказалось, что в бутылке был клей, а не капли. Ширли сразу поняла ошибку и позвонила в скорую.

Пока ехали медики, сын женщины нашел в интернете совет промыть глаза большим количеством воды. «Промывание принесло небольшое облегчение и разлепило глаз — поначалу он был заклеен», — рассказала Шипли. Она добавила, что врачи похвалили ее за этот шаг, который помог предотвратить дальнейшее повреждение и потерю зрения.

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Во время поездки на скорой глаза Брианны буквально горели, зрение было размытым, любой взгляд на источник света причинял боль. «Мне казалось, что мне в глаза попали камни. Врачи и медсестры очень помогли, закапали глазные капли, обработали потертости и ссадины и ватной палочкой выуживали затвердевшие кусочки клея», — вспоминает она. Промывка заняла меньше часа, после чего женщину отправили домой с лечебной мазью для восстановления глаза.

Мне было так неловко, когда я попала в больницу, но врач сказал, что такое случается гораздо чаще, чем кажется. Я хочу попросить всех хранить лекарства отдельно от остальных своих вещей

Брианна Шипли

Ранее стала известна история мужчины, который пожаловался на симптомы несварения, но оказался болен раком поджелудочной железы с метастазами в печени. Его состояние ухудшалось так быстро, что он провел в больнице десять дней, после чего попал в хоспис.

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