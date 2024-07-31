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11:26, 1 августа 2024Забота о себе

Мужчина узнал истинную причину постоянного несварения и через десять дней попал в хоспис

The Sun: 64-летний Крис Уэстон пожаловался на несварение и оказался болен раком

Фото: Molly Darlington / Reuters

В декабре 2023 года 64-летний Крис Уэстон рассказал доктору, что у него ухудшились постоянные симптомы несварения. Всего через 10 дней после того, как врачам удалось установить истинную причину недомогания, он оказался в хосписе. Историю мужчины опубликовало издание The Sun.

Уэстон несколько лет жил с нарушением работы ЖКТ. Кроме того, мужчине пришлось резко изменить режим питания, так как ему поставили диагноз «предиабет». Вскоре после этого он начал стремительно худеть, но списал изменения на новую диету.

Однажды ночью мужчина проснулся с резкой болью в животе, жена вызвала скорую помощь. Уэстон попал в больницу, там у него обнаружили рак поджелудочной железы с метастазами в печени. Его состояние ухудшалось так быстро, что он провел в больнице 10 дней, а затем его перевели в хоспис.

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      Вера Владзиевская
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