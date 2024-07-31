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09:28, 31 июля 2024Забота о себе

Девушка приняла менингит за солнечный удар и оказалась на два месяца прикована к постели

The Sun: девушка по имени Тилли Бактон приняла менингит за солнечный удар

Фото: Unsplash

20-летняя девушка по имени Тилли Бактон почувствовала себя плохо на музыкальном фестивале, который проходил на пляже. Она списала недомогание на солнечный удар, но позже выяснилось, что она оказалась тяжело больна, рассказало издание The Sun.

Девушка рассказала, что искупалась в море в жаркий день, после чего почувствовала озноб и сильную головную боль. Бактон решила, что симптомы возникли из-за солнечного удара, ее версию подтвердили работавшие на фестивале врачи. Специалисты заверили, что скоро девушке станет лучше, однако ее состояние ухудшалось. Бактон обратилась в больницу, где у нее и диагностировали вирусный менингит.

Она провела в больнице неделю, после чего ее отправили домой. Там девушка оказалась практически прикована к постели на два месяца: из-за болей в конечностях, тумана в голове, тошноты и постоянной усталости она не могла встать с кровати. Отмечается, что после постановки диагноза прошло уже полтора года, но Бактон до сих пор борется с последствиями заболевания.

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      Алиса Дмитриева
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