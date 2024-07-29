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10:32, 29 июля 2024Забота о себе

Девушка списала боль в глазах на распространенный синдром и оказалась больна раком

22-летняя девушка проигнорировала боль в глазах и оказалась больна раком

Фото: DS Tkachuk / Shutterstock / Fotodom

22-летняя Рэйчел Бернс заметила ухудшение зрения и боль в глазах, но списала свое состояние на распространенный синдром сухого глаза и пропустила начало рака. Ее историю рассказало издание The Sun.

В 2023 году Бернс после очередного длительного приступа мигрени обратилась к окулисту. Врач диагностировал у нее синдром сухого глаза и прописал увлажняющие капли.

Однако вскоре самочувствие девушки резко ухудшилось, зрение упало настолько, что она не могла самостоятельно выйти одна из дома. К врачу она не стала обращаться, поскольку решила, что слишком переживает из-за своего состояния. После очередного приступа мигрени Бернс уже не смогла открыть глаза. Ее доставили в больницу, где срочно сделали МРТ и вынесли диагноз — оказалось она больна диффузной срединной глиомой.

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К моменту, когда девушка обратилась за медицинской помощью, неоперабельная опухоль уже дала метастазы в позвоночник. Врачи сообщили, что прогноз жизни с этим заболеванием — в среднем год. Сейчас пациентка проходит курсы химиотерапии, чтобы притормозить рост злокачественного новообразования и улучшить качество жизни.

Ранее стала известна история 23-летнего Хэмиша Грэма, у которого врачи пропустили рецидив рака. Его симптомы врачи списали на усталость.

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      Алиса Дмитриева
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