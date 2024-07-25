Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:31, 25 июля 2024Забота о себе

Врачи списали слабость у молодого мужчины на мигрень и пропустили рецидив рака

The Sun: врачи приняли рак у мужчины за мигрень и отправили лечиться домой

Фото: Unsplash

23-летний Хэмиш Грэм обратился к врачам с жалобами на головокружение и усталость, но врачи списали его симптомы на мигрень и в результате пропустили рецидив рака. Историю молодого мужчины рассказало издание The Sun.

Грэм заболел в мае 2020 года, в разгар пандемии коронавируса. Поэтому, когда он обратился к врачу с жалобами на слабость и постоянное головокружение, его отправили домой лечить мигрень. Однако со временем состояние мужчины ухудшалось, и последующее обследование показало, что врачи приняли за безобидную головную боль рецидив рака крови — лейкемию.

Примечательно, что в детстве Грэм уже болел раком — у него была злокачественная опухоль мозга. В связи с этим он знал, через что ему придется пройти вновь. Лечение было сложным, так как у мужчины развились сильные побочные эффекты от некоторых препаратов. Тем не менее врачам удалось справиться с болезнью, и сейчас пациент восстанавливается.

Материалы по теме:
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин. Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин.Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
17 января 2023
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019
Чуда не произошло Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Чуда не произошлоБольных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
18 августа 2019

Ранее стала известна история 44-летнего мужчины, у которого симптомы рака списали на инфекцию и отправили его лечиться домой антибиотиками. Позже выяснилось, что у пациента развивалась синовиальная саркома — редчайший вид рака, который обычно развивается в клетках вокруг суставов и сухожилий.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      11 дней новогодних каникул и длинные выходные в мае. Как россияне будут отдыхать в 2025 году?

      Северокорейские шары из мусора помешали полетам в Сеуле

      В буфете Госдумы появились европейские вина

      Жители обстреливаемого российского города пожаловались на состояние убежищ

      50-летняя Юлия Высоцкая показала внешность без косметики

      В России оценили меры для стабилизации рынка бензина

      В Узбекистане арестовали оскорбившего посла Израиля на 10 суток

      Бывший советник Обамы заявил о преимуществе Трампа перед Харрис

      В России начали серийное производство ударной «мини-Бабы-яги»

      В Москве задержали разыскиваемого Интерполом террориста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше