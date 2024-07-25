Врачи списали слабость у молодого мужчины на мигрень и пропустили рецидив рака

The Sun: врачи приняли рак у мужчины за мигрень и отправили лечиться домой

23-летний Хэмиш Грэм обратился к врачам с жалобами на головокружение и усталость, но врачи списали его симптомы на мигрень и в результате пропустили рецидив рака. Историю молодого мужчины рассказало издание The Sun.

Грэм заболел в мае 2020 года, в разгар пандемии коронавируса. Поэтому, когда он обратился к врачу с жалобами на слабость и постоянное головокружение, его отправили домой лечить мигрень. Однако со временем состояние мужчины ухудшалось, и последующее обследование показало, что врачи приняли за безобидную головную боль рецидив рака крови — лейкемию.

Примечательно, что в детстве Грэм уже болел раком — у него была злокачественная опухоль мозга. В связи с этим он знал, через что ему придется пройти вновь. Лечение было сложным, так как у мужчины развились сильные побочные эффекты от некоторых препаратов. Тем не менее врачам удалось справиться с болезнью, и сейчас пациент восстанавливается.

Ранее стала известна история 44-летнего мужчины, у которого симптомы рака списали на инфекцию и отправили его лечиться домой антибиотиками. Позже выяснилось, что у пациента развивалась синовиальная саркома — редчайший вид рака, который обычно развивается в клетках вокруг суставов и сухожилий.