Врачи приняли рак у 44-летнего мужчины за инфекцию и отправили его лечиться антибиотиками

The Sun: рак у мужчины перепутали с инфекцией и отправили лечиться антибиотиками

Врачи перепутали рак у 44-летнего мужчины по имени Даррелл с инфекцией, не захотели принимать его в больнице и отправили лечиться домой антибиотиками. Его историю рассказало издание The Sun.

Впервые Даррел заметил уплотнение на шее в 2020 году. Он обратился за помощью в отделение местной хирургии, но из-за пандемии врачи не захотели проводить тщательное обследование и, приняв новообразование за инфекцию, выписали ему рецепт на антибиотики и отправили домой. Однако терапия не дала результата, опухоль на шее не исчезла.

Когда мужчина обратился за помощью повторно, ему сделали УЗИ и биопсию. Согласно результатам обследования, опухоль оказалась синовиальной саркомой — редчайшим видом рака, который обычно развивается в клетках вокруг суставов и сухожилий.

Вскоре рак дал метастазы в легкие и мозг, врачи не делали обнадеживающих прогнозов. Даррелл перенес новаторскую радиотерапию под названием «Кибернож» для облучения злокачественных новообразований в мозгу, а затем химиотерапию для сдерживания роста опухоли в легких.

Рак Даррела находится на четвертой, терминальной стадии. Однако мужчина не отчаивается и старается искать положительные моменты в каждом прожитом дне.

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