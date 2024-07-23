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11:27, 23 июля 2024Забота о себе

16-летняя спортсменка пожаловалась на боль в колене и узнала о раке

Фото: freepik / Freepik

16-летняя спортсменка Джоди Уэлдон долгое время жаловалась на боль в колене, избавиться от которой не помогало ношение специального бандажа. Впоследствии оказалось, что девушка была больна раком, ей диагностировали остеосаркому — злокачественную опухоль костей, рассказало издание The Irish Times.

Уэлдон почувствовала сильную боль в колене четыре года назад. Долгое время она пыталась лечиться самостоятельно. Но со временем боль стала настолько невыносимой, что она не могла ходить. Тогда девушку отправили на МРТ, исследование показало наличие опухоли и рака. Уэлдон прошла курс химиотерапии и перенесла операцию.

Ортопед Алан Моллой рассказал изданию, что остеосаркому редко диагностируют на ранней стадии. Врач также отметил, что она возникает в основном у детей и подростков.

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      Алиса Дмитриева
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