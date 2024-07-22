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13:28, 22 июля 2024Забота о себе

Назван главный фактор риска развития рака яичников

The Sun: эндометриоз может в десять раз повышать риск развития рака яичников

Фото: Ryan Moreno / Unsplash

У каждой десятой женщины есть эндометриоз, из-за чего они находится в зоне повышенного риска развития рака яичников. Главный фактор риска назвало издание The Sun.

При эндометриозе у женщин наблюдаются болезненные менструации, тошнота, сильная усталость, вздутие живота, быстрое насыщение небольшим количеством еды. Также эндометриоз может быть причиной бесплодия. При этом во время проведенных недавно исследований выяснилось, что эндометриоз может в десять раз повышать риск развития рака яичников.

Ученые также обратили внимание на то, что лечение рака яичников затрудняется поздней диагностикой. Поэтому этот вид рака считается одним из самых агрессивных в гинекологической области.

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      Алиса Дмитриева
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