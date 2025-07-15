Дубинский: Зеленский прикажет ВСУ стоять до конца после заявлений Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский прикажет Вооруженным силам республики (ВСУ) стоять до конца после заявлений президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Впервые получив временной ориентир американских контрдействий, Зеленский очевидно отдаст приказ стоять любой ценой», — написал нардеп.

По его словам, совершив такие действия, Зеленский может сжечь последние резервы украинской армии, обескровив фронт.

Ранее Дубинский объявил голодовку на период визита спецпосланника американского президента Кита Келлога на Украину. По его словам, таким образом он надеется привлечь внимание Соединенных Штатов к проблеме насильственной мобилизации и политзаключенных в стране.