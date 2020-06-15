Модный бренд обвинили в оскорблении плюс-сайз-покупательниц

Пользовательница сети обвинила британский бренд PrettyLittleThing в оскорблении полных покупательниц. Ее рассказ публикует Daily Star.

По словам шотландки Ник (Nic), на сайте марки она в шутку написала в поисковом запросе Fat bastard size («размер жирного придурка»), поскольку долгое время не могла найти вещи своего размера в онлайн-магазинах. Оказалось, что на сайте представлено 103 товара, которые подходят под ее описание.

Покупательница рассказала журналистам, что не ожидала найти какие-либо изделия с таким обозначением и «никогда не думала», что грубый термин «может быть вариантом размера». «Я понимаю, если бы вещи появились, потому что какое-либо из слов есть в их названии, но это не та ситуация», — объяснила Ник.

Она опубликовала скриншот сайта на своей странице в Twitter, отметив официальный аккаунт ретейлера. Представители PrettyLittleThing пообещали связаться с покупательницей, однако она все еще не получила ответ на свой запрос.

В июне полная клиентка раскритиковала популярные бренды за слишком маленькую размерную сетку одежды для женщин ее комплекции. Плюс-сайз-покупательница Кэти Стурино (Katie Sturino) начала делиться в своих соцсетях снимками с хештегом #MakeMySize, показывая на них одежду, которая не застегивается на ней. Так, например, среди таких вещей были изделия марок Paige Denim, Abercrombie and Fitch, а также Tory Burch, Diane von Furstenberg и Sandra.

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