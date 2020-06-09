Полная клиентка не влезла в модную одежду, возмутилась в сети и прославилась

Полная клиентка раскритиковала популярные бренды за слишком маленькую размерную сетку одежды для крупных женщин и прославилась в сети. На ее возмущения обратили внимание в Daily Mail.

Американка Кэти Стурино (Katie Sturino) обвинила производителей в том, что вещи ее размера слишком узкие и не подходят девушкам такой же комплекции. Она начала публиковать в соцсетях снимки с хештегом #MakeMySize, демонстрируя одежду, которая не застегивается на ней. В результате такие посты набирали около 10 тысяч лайков.

Фото опубликовано @katiesturino

Так, на одном из фото блогерша показала платье Ganni, молния которого не сходится в области ее груди и оголяет часть бюстгальтера. На нескольких других кадрах она попозировала в джинсах, которые не смогла натянуть выше уровня бедер. Среди них были изделия таких брендов, как Paige Denim, Frame, Marmot и Abercrombie and Fitch.

Фото опубликовано @katiesturino

Кроме того, героиня материала продемонстрировала рубашки, которые не застегивались на ней на все пуговицы. Она также примерила платья различных марок, однако они тоже были малы ей в области груди. В числе брендов, чьи вещи не подошли Стурино, оказались Tory Burch, LK Bennett, Diane von Furstenberg, Sandra и Aritzia.

В январе американскую певицу Бейонсе обвинили в оскорблении тучных фанатов. Оказалось, что поклонники раскритиковали знаменитость за отсутствие в новой коллекции ее бренда Ivy Park больших размеров. Отмечается, что размерный ряд марки заканчивается на XL.

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