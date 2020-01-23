Американскую певицу Бейонсе обвинили в оскорблении тучных фанатов. Им не понравилось, что в ее новой коллекции одежды нет размеров больше XL. Об этом сообщает Metro.

Коллаборация собственного бренда знаменитости Ivy Park и Adidas поступила в продажу 18 января. Вещи раскупили за несколько часов, однако некоторые поклонники певицы остались недовольны тем, что размерный ряд коллекции заканчивается на XL. Они выразили свое возмущение в Twitter.

«Я хотела купить вещи из совместной линии одежды Adidas и Beyonce, но в ней не оказалось плюс-сайз-размеров... разочарование», — отметил один. «Adidas уже делает одежду для людей плюс-сайз, и меня действительно раздражает, что в их коллекции с Бейонсе таких размеров нет», — добавил второй.

Некоторые фанаты 38-летней певицы поддержали ее. «Она не может угодить всем, возможно, размерный ряд увеличат в будущем», «Хватит критиковать Бейонсе за отсутствие плюс-сайз размеров. Дайте ей начать с малого, проанализировать рынок и понять, хочет ли она продолжать двигаться в этом направлении» — написали они.

Первая коллекция бренда Ivy Park, созданная Бейонсе, вышла весной 2016 года. Линейка посвящена женщинам, которые ведут активный образ жизни. Лицом рекламной кампании стала сама певица.

В ноябре 2019-го британская плюс-сайз-модель и бодипозитивная активистка Фелисити Хэйуард (Felicity Hayward) пожалела тучных женщин и выпустила линейку нижнего белья для покупательниц с любым типом фигуры. Бюстгальтеры из этой коллекции доступны в 85 размерах.

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