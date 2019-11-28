Тучная модель пожалела полных и выпустила нижнее белье в 85 размерах

Британская плюс-сайз-модель и бодипозитивная активистка Фелисити Хэйуард (Felicity Hayward) выпустила линейку нижнего белья для женщин с разными типами фигур. Об этом сообщает Metro.

Коллекция, в которую, помимо бюстгальтеров, вошли боди, корсеты, пояса с подвязками и комбинезоны, изготовлена совместно с лондонским брендом Playful Promises. Бюстгальтеры доступны в 85 размерах, при этом плюс-сайз-модели отличаются от стандартных только толщиной бретелек.

Хэйуард заявляет, что стремилась создать такую линейку белья, которая подошла бы женщинам с любым размером и типом фигуры, поскольку каждая должна чувствовать себя сексуальной.

Материалы по теме Полное доминирование Тучные девушки прогибают под себя моду, а она и не против

«Мы видим, что Фелисити полностью разделяет ценности нашего бренда, такие как уверенность и любовь к себе. Она помогла разработать несколько невероятно сексуальных вещей, которые созданы для того, чтобы женщина производила ошеломляющее впечатление независимо от ее размера», — прокомментировала новинки глава бренда Playful Promises Эмма Паркер (Emma Parker).

Цены на белье из коллекции начинаются от 14 фунтов стерлингов (одна тысяча рублей). Его можно приобрести на официальном сайте Playful Promises.

В июне 2018 года Фелисити Хэйуард дала отпор незнакомой женщине, пристыдившей ее за слишком открытую одежду. «Пожилой женщине, которая только что прошла мимо меня на улице, посмеялась над моим нарядом и крикнула мне в лицо "Ты слишком жирная для такой одежды", посвящается: ты выбрала не ту малышку для оскорблений, — написала она в посте. — Не стоит выплескивать свои жесткие комплексы на окружающих из-за недостатка уверенности в себе».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!