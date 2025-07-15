Возлюбленная Роберта Паттинсона попала в больницу из-за узких брюк

У актрисы Сьюки Уотерхаус появилась грыжа из-за ношения узких брюк

Английская модель и актриса Сьюки Уотерхаус попала в больницу из-за одежды. На соответствующий пост на ее странице в X (ранее — Twitter) обратило внимание издание Daily Mail.

33-летняя возлюбленная британского актера Роберта Паттинсона поделилась снимком из больницы и рассказала, что у нее появилась грыжа из-за узких брюк. По ее словам, до того, как у нее возникли проблемы со здоровьем, она носила их полгода.

«Сьюки, ты когда-нибудь задумывалась о том, что у тебя когда-нибудь может появиться грыжа из-за узких брюк, которые ты носила шесть месяцев? Я боялась рассказать об этом», — поделилась своими переживаниями знаменитость.

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