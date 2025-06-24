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19:23, 24 июня 2025Ценности

Узкие черные джинсы назвали трендом 2025 года

Vogue: Черные скинни-джинсы оказались трендом 2025 года
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Freepik

Скинни-джинсы черного цвета назвали главным трендом 2025 года. Соответствующий материал публикует Vogue.

Отмечается, что в текущем сезоне в упомянутом предмете гардероба появлялись на публике поп-исполнительница Тейлор Свифт, супермодель Кейт Мосс и ее дочь Лила Мосс. Кроме того, дизайнеры принялись демонстрировать свою вариацию узких брюк из денима на показах.

Среди брендов, в ассортименте которых представлены черные скинни-джинсы, оказались Frame, Agolde Freya, Citizens of Humanity, Toteme, H&M, Saint Laurent, Madewell и Mango, а также Hudson Barbara, Mother и другие популярные марки.

Ранее в июне экс-футболист Дэвид Бекхэм похвастался в соцсетях модной игрушкой Лабубу.

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