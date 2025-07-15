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19:26, 15 июля 2025Мир

Раскрыта роль жены Трампа в его политике по Украине

The Times: Мелания Трамп повлияла на решение о военной помощи Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Первая леди США Мелания Трамп повлияла на решение американского президента Дональда Трампа о поставках военной помощи Украине. Об этом пишет The Times.

«Трамп прислушивается к некоторым людям по определенным вопросам, особенно если ему очень близки или если их фамилия Трамп», — заявила автор книги про первую леди Мэри Джордан.

В публикации подчеркивается, что мнение жены американского лидера может играть для него очень весомую роль, несмотря на наличие множества советников и внешнеполитических экспертов в окружении Трампа. Британское издание The Guardian также привело слова самого главы Белого дома, рассказавшего, как Мелания Трамп возразила ему после его «замечательного» телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее американский лидер объявил, что Вашингтон и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. Новые поставки из США будут включать в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot.

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