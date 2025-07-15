Лебедь ударился о дерево и упал к ногам своего спасителя в России

Россиянин спас под Уфой большого лебедя, неосторожно влетевшего в дерево

Россиянин заметил большого белого лебедя, упавшего на землю после удара о дерево, и забрал его домой. О спасении птицы под Уфой сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Местный житель сообщил, что лебедь после удара о неожиданное препятствие упал прямо к его ногам. Россиянин, как отмечается, не растерялся и забрал пернатого домой. Затем молодой человек позвонил в Минэкологии и рассказал о произошедшем.

К лебедю и его спасителю направили орнитологов. Те доставили пострадавшую птицу в центр реабилитации диких животных. После осмотра оказалось, что их «пациент» ослаблен, еду и воду игнорировал. В то же время особых травм выявлено не было.

Птице дали антибиотик длительного действия, а также обработали от паразитов. После этого специалисты приняли решение оставить лебедя в дикой природе — его довезли до ближайшего водоема, где еще какое-то время местные орнитологи будут за ним наблюдать.

Ранее еще один молодой человек из Башкирии помог матери-лебедю с птенцами перейти большую дорогу, на которой довольно оживленное движение машин, и запечатлел их на видео. А до этого лебедю-шипуну зачем-то понадобилось зайти в гости к жительнице Белгорода. Птица удачно оказалась в подворье женщины и не захотела уходить.