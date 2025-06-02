Россиянин помог матери-лебедю с птенцами перейти дорогу и запечатлел их на видео

Госинспектор Флюр Тукташев помог матери-лебедю с птенцами перейти дорогу

Госинспектор Минэкологии Флюр Тукташев из Башкирии помог матери-лебедю с птенцами перейти дорогу и запечатлел их на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Ufa_rb.

Известно, что пернатые хотели пересечь трассу М-7 и добраться до водоема, однако они испугались проезжающих мимо машин. Россиянин решил помочь птицам и сопроводил их на пути. На противоположной стороне трассы находился водоем, куда семейство лебедей успешно добралось.

В мае утке с утятами помогли перейти дорогу уфимские спасатели. За помощью к специалистам обратился 16-летний россиянин, который заметил утиную семью возле оживленной территории.