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20:59, 29 мая 2025Моя страна

Утке с утятами помогли перейти дорогу уфимские спасатели

16-летний россиянин вызвал спасателей, чтобы помочь перейти дорогу утятам
Екатерина Ештокина

Уфимские спасатели помогли перейти дорогу утке с утятами. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Ufa_rb.

За помощью к специалистам обратился 16-летний россиянин, который заметил утиную семью возле оживленной дороги.

Когда неравнодушный юноша осознал, что маршрут пернатых изменить не удается, он вызвал экспертов. Сотрудники ПСО Управления гражданской защиты Уфы выловили крылатых нарушителей ПДД и выпустили в безопасном месте.

Ранее в мае операция по спасению маленького тюленя, который оказался в беде, попала на видео. По данным источника, белек долгое время провел без воды, из-за чего был очень слаб.

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