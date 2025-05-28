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09:25, 28 мая 2025Моя страна

Операция по спасению оказавшегося в беде маленького тюленя попала на видео

В Приморье спасли истощенного маленького белька с ушибами по всему телу
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Истощенного маленького белька удалось спасти в Приморском крае врачам и лесничим. Операция по спасению найденного на берегу детеныша тюленя попала на видео, которое публикует региональное минприроды в Telegram.

По данным источника, белек долгое время провел без воды, из-за чего был очень слаб. Врачи вовремя оказали немедленные реанимационные меры, которые помогли спасти жизнь животному.

«У животного было сильное обезвоживание, пневмония, ушибы по всему телу — вероятнее всего, полученные во время шторма при ударах о скалы. Такие ситуации нередки для молодняка, рано разлучившегося с матерью», — говорится в сообщении.

Сейчас состояние малыша тюленя стабильное. Врачи полагают, что уже летом его можно будет вернуть обратно в море.

Ранее в Севастополе неравнодушные люди спасли дельфина, которого выкинуло на берег. Местная жительница решила помочь ему в реабилитации и занялась его «выгулом» по вечерам.

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