Россиянка занялась выгулом дикого дельфина и рассказала о впечатлениях

KP.RU: Жительница Севастополя Анна помогает выгуливать больного дикого дельфина

В Севастополе неравнодушные люди спасли дельфина, которого выкинуло на берег. На данный момент Бублика пытаются выходить для того, чтобы он вновь смог вести самостоятельную жизнь. Одной из важных составляющих, пишет KP.RU, является движение, однако дельфин не может плавать самостоятельно, так как его физическое состояние пока этого не позволяет.

На помощь Бублику пришла женщина-русалка Анна, которая в прошлом году установила мировой рекорд, нырнув на дно самого высокогорного озера России, а также уже принимала участие в выхаживании подводного жителя — афалины Никиты.

«Очень было важно, чтобы дикий дельфин меня принял. Для знакомства на позитивной волне я нырнула, чтобы Бублик, погруженный в море на носилках, хорошенько меня рассмотрел», — объяснила россиянка, отметив, что «смотрины» длились около пяти минут.

Установив контакт и поняв, что Бублик больше не боится и не клацает зубами, Анна взяла его на руки и они поплыли вместе. Через какое-то время дельфин решил сам держаться на воде, Анна дала ему эту возможность, однако белобочка не смог долго делать это сам.

«Силенок у Бублика маловато: когда уставал, то клал мне голову на плечо, чтобы отдохнуть. Ощущения непередаваемые — ведь это дикое животное, которое доверяет тебе и принимает твою помощь», — сказала женщина, добавив, что ее растрогало поведение дельфина и она расплакалась, желая Бублику скорейшего выздоровления.

Ранее спасение больного дельфина-белобочки в Крыму сняли на видео. Взрослый самец выплыл на берег в Севастополе 14 мая.

