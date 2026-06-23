Россия нарастила ввоз одного вида продукции из Европы до максимума

РИА Новости: Экспорт мороженого из ЕС в Россию достиг максимума с апреля 2022 года

По итогам апреля 2026 года суммарная стоимость поставок мороженого из Евросоюза (ЕС) в Россию достигла четырехлетнего максимума. О резком наращивании импорта этого вида продукции из ЕС сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской Статистической службы (Eurostat).

За второй месяц весны отечественные компании закупили в Европе мороженого на 1,1 миллиона евро. Для сравнения, в марте показатель находился на уровне 547,6 тысячи. Таким образом, в месячном выражении стоимость поставок увеличилась почти вдвое.

Достигнутый результат оказался максимальным с апреля 2022 года. Тогда стоимость импорта этого вида продукции из ЕС в Россию оценивалась в 1,3 миллиона евро. Главными поставщиками мороженого среди европейских стран стали Польша (441,1 тысячи евро), Эстония (410,5 тысячи), Литва (122,9 тысячи) и Италия (108,9 тысячи).

В начале этого года Россия также заметно нарастила импорт мороженого из Казахстана. В феврале стоимость поставок этого лакомства из постсоветской страны увеличилась почти вдвое в сравнении с тем же периодом 2025-го. Подобная динамика позволила России стать крупнейшим покупателем казахстанского мороженого.