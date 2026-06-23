Суд решил судьбу готовивших теракт против силовиков в Пятигорске россиянок

В Пятигорске арестовали пойманных с бомбами террористок-смертниц

В Ставропольском крае Пятигорский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте двух россиянок, планировавших террористические акты против сотрудников правоохранительных органов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе краевых судов.

По решению суда, женщины 2006 и 1979 года отправятся в СИЗО на время расследования уголовного дела о подготовке теракта в отношении сотрудников правоохранительных органов. Установлено, что 20 июня террористки забрали из указанного куратором места сумки с самодельным взрывным устройством (СВУ).

Украинские спецслужбы собирались использовать завербованных ими россиянок 2006 и 1979 года в качестве террористок смертниц, при этом исполнительницы теракта не догадывались о своей роли. Сначала возле одного из зданий силовых ведомств города была задержана 20-летняя россиянка, у которой нашли бомбу мощностью около 2 килограмм в тротиловом эквиваленте. Ее бомба должна была сработать в момент захода в здание одного из силовых ведомств.

После обнаружения взрывного устройства ввели повышенные меры безопасности и начали поиск возможных соучастников. Вскоре была задержана и вторая террористка 1979 года рождения. Ее задачей было доставить свою бомбу на то же место вскоре после первого взрыва.