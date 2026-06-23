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Силовые структуры
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08:08, 23 июня 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности плана теракта против силовиков в Пятигорске

Пойманные с бомбами в Пятигорске россиянки должны были стать террористками-смертницами
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

Украинские спецслужбы собирались использовать завербованных ими россиянок 2006 и 1979 года в качестве террористок смертниц, при этом исполнительницы теракта не догадывались о своей роли. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным следствия, украинские спецслужбы с помощью двойного теракта намеревались убить как можно больше сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. Сначала возле одного из зданий силовых ведомств города была задержана 20-летняя россиянка у которой нашли бомбу мощностью около 2 килограмм в тротиловом эквиваленте. Ее бомба должна была сработать в момент захода в здание одного из силовых ведомств.

После обнаружения взрывного устройства, ввели повышенные меры безопасности и начали поиск возможных соучастников. Вскоре была задержана и вторая террористка 1979 года рождения. Ее задачей было доставить свою бомбу на то же место вскоре после первого взрыва. По планам террористов, целью второго взрыва должна была стать следственно-оперативная группа.

Сотрудники ФСБ обезвредили оба взрывных устройства. Пострадавших нет. Обе подозреваемые на допросе и дают признательные показания. Они признались, что были завербованы сотрудниками украинских спецслужб.

О том, что в Пятигорске ФСБ и Следственный комитет России (СКР) предотвратили двойной теракт против сотрудников правоохранительных органов стало известно утром 23 июня.

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