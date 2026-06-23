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08:51, 23 июня 2026Мир

США раскрыли детали многосторонних переговоров Израиля и Ливана

США анонсировали новый раунд переговоров Израиля и Ливана по мирному соглашению
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве США начнется во вторник. Как сообщил представитель Госдепартамента, в рамках сессии пройдут встречи как по политическим, так и по военным вопросам, передает CNN.

«Наша общая цель — навсегда положить конец циклу насилия, — заявил чиновник. — Мы даем Израилю и Ливану возможность вести переговоры как двум суверенным государствам и найти путь к миру и безопасности».

Переговоры откроются совместной военно-политической сессией, затем пройдет военная сессия, а завершится встреча политическим раундом. Американскую делегацию возглавят советник Госдепартамента Дэн Холлер и помощник министра обороны по международной безопасности Дэниел Циммерман.

«Переговоры будут продолжены с целью продвижения всеобъемлющего соглашения о мире и безопасности между двумя странами», — подчеркнул представитель Госдепа.

Новый раунд проходит на фоне хрупкого перемирия в Ливане, где продолжающиеся нарушения со стороны «Хезболлы» и Израиля угрожают сорвать американо-иранские переговоры, пишет издание.

Ранее стало известно, что Израиль и ливанское шиитское движение «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня. Перемирие вступило в силу 19 июня в 16:00 по московскому времени. В ночь на 20 июня Армия обороны Израиля обвинила группировку в нарушении режима прекращения огня и нанесла удары по десяткам объектов «Хезболлы» на юге Ливана.

После ударов израильской армии по Ливану власти Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива.

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