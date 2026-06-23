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08:46, 23 июня 2026Россия

Зеленского сравнили с Гитлером после ударов по Крыму

Депутат Ивлев: Зеленский пытается наносить удары по Крыму для распространения паники
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по полуострову. Его слова приводит РИА Новости.

Ивлев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается наносить удары по Крыму для распространения паники. Депутат также сравнил украинского лидера с Адольфом Гитлером.

«Зеленский сродни Гитлеру пытается нанести удары по Крыму и другим российским регионам, чтобы запугать местное население и создать панику. Это для него является главной целью», — заявил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал подлым шантажом удары ВСУ по гражданской инфраструктуре Крыма. По его словам, таким образом Киев стремится спровоцировать Россию на новый виток эскалации военного конфликта.

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