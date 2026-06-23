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08:39, 23 июня 2026Бывший СССР

Российская разведка предотвратила переброску десанта ВСУ под Красноармейском

Боец Григоренко: Разведка ВС РФ предотвратила переброску десанта ВСУ под Красноармейском
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Разведка Вооруженных сил (ВС) России предотвратила переброску украинского десанта под Красноармейском. Об этом ТАСС рассказал разведчик 1487-го полка группировки войск «Центр» Петр Григоренко.

«Это было на красноармейском направлении. Я и мой напарник заходили в один из населенных пунктов. С приходом ночи чуем, что где-то техника шумит. По рации вышли на союзников, [передали], где-то техника шумит», — рассказал боец.

Он добавил, что в результате атаки российские военные уничтожили 17 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также несколько единиц техники.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские войска усилили давление на ВСУ у Красного Лимана. По его словам, ВС России за прошедшие выходные активизировали действия в населенном пункте и заняли новые позиции.

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