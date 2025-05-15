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20:14, 15 мая 2025Моя страна

Спасение больного дельфина в Крыму сняли на видео

В Севастополе помогли больному дельфину-белобочке
Мария Борисова
Мария Борисова

В Крыму помогли больному дельфину-белобочке. Спасение животного сняли на видео, ролик опубликован в Telegram-канале центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море».

Уточняется, что взрослый самец выплыл на берег в Севастополе 14 мая. Ему сделали анализ крови и провели ультразвуковое исследование. По предварительным данным, причиной стал острый энтерит и инфекционно-воспалительный процесс.

Сейчас сотрудники центра пытаются вылечить животное и обеспечить ему комфорт. «Мы находимся с ним круглосуточно и продолжаем лечение. Прогнозы по-прежнему очень осторожные, но надеемся и делаем все возможное», — добавили авторы публикации.

Ранее крымские волонтеры спасли молодого дельфина, который запутался в рыболовной леске. Он не мог питаться несколько дней и с трудом плавал из-за обмотанного клюва.

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