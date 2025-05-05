В Крыму спасли запутавшегося в рыболовной леске дельфина

В Крыму волонтеры спасли запутавшегося в рыболовной леске дельфина-белобочку

В Крыму волонтеры спасли молодого дельфина-белобочку, который запутался в рыболовной леске. Об этом сообщается в Telegram-канале общественной организации «Безмятежное море».

Млекопитающее заметила Наталия Царькова во время морской прогулки и обратилась на горячую линию Центра спасения. «Рано утром мы вышли в море на поиски травмированного дельфина. Найти белобочку, которая оказалась подростком, удалось в течение часа — дельфин продолжал подходить к катерам в поисках еды», — рассказали эксперты.

По их словам, дельфин не мог питаться несколько дней и с трудом плавал из-за обмотанного леской клюва. Кроме того, нить прорезала его тело и оказалась глубоко под кожей. «Наш замдиректора и опытный "ловец" Анастасия Постникова, которая уже не в первый раз делает возможным оказание помощи опутанным дельфинам прямо в открытом море, блестяще отреагировала, и, невзирая на температуру воды 13 градусов, вовремя поймала его», — уточнили специалисты.

В результате дельфина освободили и оказали необходимую ветеринарную помощь. «После выпуска он охотно поел рыбу с дополнительно введенной в нее жидкостью и стал активно плавать, после чего ушел в заштормившее море. Мы планируем в дальнейшем отслеживать его состояние и надеемся на повторные встречи», — заключили волонтеры.

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