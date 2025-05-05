Спасение проткнувшей лапу штырем собаки попало на видео в Крыму

Спасатели МЧС Крыма помогли проткнувшей лапу собаке в Феодосии

Российские спасатели помогли собаке, проткнувшей лапу металлическим штырем. Операция попала на видео, которое публикует управление МЧС по Республике Крым в Telegram-канале.

Уточняется, что животное повредило лапу, повиснув на железной ограде в Феодосии. Чтобы освободить собаку, специалисты срезали бензорезом часть решетки.

Затем волонтеры доставили пса в ветеринарную клинику. В спасательной операции участвовали восемь человек и одна единица техники.

Ранее в Ижевске пожарные спасли надышавшуюся дымом кошку и ее хозяина. Поначалу животное не подавало признаков жизни, но его удалось откачать.

