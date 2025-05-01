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01:52, 1 мая 2025Моя страна

В Ижевске пожарные спасли надышавшихся дымом кошку и ее хозяина

Пожарные из Удмуртии откачали мужчину и его кошку, надышавшихся угарным газом
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Global Look Press

В Ижевске спасатели вытащили из задымленнной квартиры мужчину и его кошку и спасли им жизни. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по Удмурти сообщает Udm-Info.

По словам спасателей, инцидент произошел утром 30 апреля в Ленинском районе города. Загорелась квартира на 1 этаже многоквартирного дома на улице Клубной. О пожаре ссобщил очевидец, который заметил идущий из зарешеченных окон черный дым и услышал крики о помощи.

На место поисшествия оперативно прибыла бригада пожарных. Дверь горящей квартиы вскрыли. 35-летнего хозяина нашли на кухне без сознания — мужчина отравился угарным газом. Пожарные вызвали скорую помощь и, пока парамедики были в пути, сделали пострадавшему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. После этого мужчина очнулся. Вскоре к дому приехала мать пострадавшего, которая сообщила, что в квартире была еще кошка. Пожарные начали поиски животного. Ее удалось отыскать, то надышавшееся дымом животное не подавало признаков жизни. Но пожарные не стали сдаваться — они откачали кошку и привели ее в чувство.

Пламя удалось быстро потушить. В квартире обгорела мебель и обои на стене. Как оказалось, пожар произошел из-за тлеющей сигареты.

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