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16:42, 29 апреля 2025Моя страна

Пес Трамп спас пенсионеров при пожаре в российском регионе

МЧС: Пес по кличке Трамп спас пенсионеров при пожаре в Удмуртии
Алина Черненко

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Пес по кличке Трамп спас супружескую пару пенсионеров при пожаре в Удмуртии. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

Уточняется, что инцидент произошел утром 29 апреля в деревне Катыши. На веранде частного деревянного дома произошло короткое замыкание электропроводи, спровоцировавшее пожар.

В момент происшествия хозяева дома спали. Их питомец, спаниель Трамп, забил тревогу громким лаем и разбудил супругов. По словам дознавателя МЧС России Анастасии Шалавиной, если бы не собака, пенсионеры могли бы не выжить.

Тушить пожар на площади 112 квадратных метров приехали шесть специалистов и три единицы техники МЧС России и Государственной противопожарной службы региона.

Ранее проезжавший мимо горящего дома россиянин спас двух человек и потушил пожар. Он вывел из охваченной пламенем постройки 52-летнюю женщину и 51-летнего мужчину.

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