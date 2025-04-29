Пес Трамп спас пенсионеров при пожаре в российском регионе

МЧС: Пес по кличке Трамп спас пенсионеров при пожаре в Удмуртии

Пес по кличке Трамп спас супружескую пару пенсионеров при пожаре в Удмуртии. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

Уточняется, что инцидент произошел утром 29 апреля в деревне Катыши. На веранде частного деревянного дома произошло короткое замыкание электропроводи, спровоцировавшее пожар.

В момент происшествия хозяева дома спали. Их питомец, спаниель Трамп, забил тревогу громким лаем и разбудил супругов. По словам дознавателя МЧС России Анастасии Шалавиной, если бы не собака, пенсионеры могли бы не выжить.

Тушить пожар на площади 112 квадратных метров приехали шесть специалистов и три единицы техники МЧС России и Государственной противопожарной службы региона.

Ранее проезжавший мимо горящего дома россиянин спас двух человек и потушил пожар. Он вывел из охваченной пламенем постройки 52-летнюю женщину и 51-летнего мужчину.

