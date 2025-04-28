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09:26, 28 апреля 2025Моя страна

Проезжавший мимо горящего дома россиянин спас двоих человек и потушил пожар

Россиянин заметил пожар в чужом доме, вывел оттуда людей и потушил возгорание
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Россиянин Николай Бовтунов заметил пожар в чужом доме в брянском поселке Долгий, когда проезжал мимо здания. Он заметил дым, который валил из окна, и поспешил на помощь, передает МЧС России.

Как сообщили в ведомстве, мужчина незамедлительно обратился в экстренные службы, после чего взял огнетушитель из своего авто и направился в горящую постройку. Оттуда он вывел 52-летнюю женщину и 51-летнего мужчину, после чего своими силами потушил горящий в комнате диван.

В МЧС отметили, что Бовтунов будет представлен к награде ведомства за проявленное мужество и самоотверженность.

Ранее дежурная по переезду Новосибирск — Западный спасла женщину от приближающегося поезда.

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