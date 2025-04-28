Проезжавший мимо горящего дома россиянин спас двоих человек и потушил пожар

Россиянин заметил пожар в чужом доме, вывел оттуда людей и потушил возгорание

Россиянин Николай Бовтунов заметил пожар в чужом доме в брянском поселке Долгий, когда проезжал мимо здания. Он заметил дым, который валил из окна, и поспешил на помощь, передает МЧС России.

Как сообщили в ведомстве, мужчина незамедлительно обратился в экстренные службы, после чего взял огнетушитель из своего авто и направился в горящую постройку. Оттуда он вывел 52-летнюю женщину и 51-летнего мужчину, после чего своими силами потушил горящий в комнате диван.

В МЧС отметили, что Бовтунов будет представлен к награде ведомства за проявленное мужество и самоотверженность.

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