Работница железной дороги в российском городе спасла женщину от приближающегося поезда

В Новосибирске дежурная по переезду спасла женщину от приближающегося поезда

Дежурная по переезду Новосибирск — Западный спасла женщину от приближающегося поезда. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал Западно-Сибирской железной дороги.

На размещенных в сети кадрах работница железной дороги в этом российском городе Елена Стаськова бросается к женщине и отталкивает ее от путей, по которым через несколько секунд проходит поезд. В источнике говорится, что прохожая проигнорировала предупреждающие сигналы машиниста и крики дежурной.

«Когда пересматривала видео с камер, поняла, что действовала очень решительно, стало страшно. Но главное — человек спасен», — призналась Стаськова, которая работает дежурной по переезду всего около полугода.

В августе 2024 года на этом же переезде произошла аналогичная ситуация. Тогда дежурная Наталья Мельцас в последний момент спасла из-под поезда женщину-пешехода.