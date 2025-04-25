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13:10, 25 апреля 2025Моя страна

Работница железной дороги в российском городе спасла женщину от приближающегося поезда

В Новосибирске дежурная по переезду спасла женщину от приближающегося поезда
Алина Черненко

Дежурная по переезду Новосибирск — Западный спасла женщину от приближающегося поезда. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал Западно-Сибирской железной дороги.

На размещенных в сети кадрах работница железной дороги в этом российском городе Елена Стаськова бросается к женщине и отталкивает ее от путей, по которым через несколько секунд проходит поезд. В источнике говорится, что прохожая проигнорировала предупреждающие сигналы машиниста и крики дежурной.

«Когда пересматривала видео с камер, поняла, что действовала очень решительно, стало страшно. Но главное — человек спасен», — призналась Стаськова, которая работает дежурной по переезду всего около полугода.

В августе 2024 года на этом же переезде произошла аналогичная ситуация. Тогда дежурная Наталья Мельцас в последний момент спасла из-под поезда женщину-пешехода.

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