Дежурная по переезду в последний момент спасла россиянку из-под поезда и попала на видео

В Новосибирске дежурная по переезду спасла женщину из-под поезда

В Новосибирске дежурная по железнодорожному переезду Наталья Мельцас в последний момент спасла из-под поезда женщину-пешехода. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Западно-Сибирской железной дороги.

На кадрах видно, как у перехода через пути стоит женщина и маленькими шагами приближается к рельсам. Затем на нее выпрыгивает россиянка в форме сотрудников железной дороги и отталкивает в сторону. Сразу после этого по путям на большой скорости проезжает пассажирский поезд.

Как стало известно, пешеход не реагировала на крики работницы РЖД и сигналы поезда. В результате дежурная решила рискнуть и в последний момент подбежала, чтобы оттолкнуть женщину. «Женщина спасена. А у меня — седые волосы», — рассказала Мельцас.

Ранее похожий случай произошел в Челябинской области. Там местная жительница в последний момент спасла школьницу, которая чуть не попала под колеса поезда. Как стало известно, на оживленном железнодорожном переходе в селе Аргаяш остановился грузовой состав, из-за чего пешеходы ждали, пока он отъедет. 20 минут спустя одна девочка решила перелезть под сцепкой вагонов, однако в этот момент поезд тронулся. Это увидела россиянка, которая успела выхватить ребенка из-под колес.