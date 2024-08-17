Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:34, 17 августа 2024Россия

Дежурная по переезду в последний момент спасла россиянку из-под поезда и попала на видео

В Новосибирске дежурная по переезду спасла женщину из-под поезда

В Новосибирске дежурная по железнодорожному переезду Наталья Мельцас в последний момент спасла из-под поезда женщину-пешехода. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Западно-Сибирской железной дороги.

На кадрах видно, как у перехода через пути стоит женщина и маленькими шагами приближается к рельсам. Затем на нее выпрыгивает россиянка в форме сотрудников железной дороги и отталкивает в сторону. Сразу после этого по путям на большой скорости проезжает пассажирский поезд.

Как стало известно, пешеход не реагировала на крики работницы РЖД и сигналы поезда. В результате дежурная решила рискнуть и в последний момент подбежала, чтобы оттолкнуть женщину. «Женщина спасена. А у меня — седые волосы», — рассказала Мельцас.

Ранее похожий случай произошел в Челябинской области. Там местная жительница в последний момент спасла школьницу, которая чуть не попала под колеса поезда. Как стало известно, на оживленном железнодорожном переходе в селе Аргаяш остановился грузовой состав, из-за чего пешеходы ждали, пока он отъедет. 20 минут спустя одна девочка решила перелезть под сцепкой вагонов, однако в этот момент поезд тронулся. Это увидела россиянка, которая успела выхватить ребенка из-под колес.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и Украина собирались провести тайные переговоры. Их сорвало вторжение ВСУ в Курскую область

      В России отреагировали на информацию о срыве переговоров с Украиной из-за атаки ВСУ

      Тарасова сравнила оснащенность катками России и США

      Во Владивостоке полностью восстановили электроснабжение

      Дежурная по переезду в последний момент спасла россиянку из-под поезда и попала на видео

      ФСБ возбудила дело по факту незаконного пересечения границы итальянскими журналистами

      Захарова заявила о подготовке ВСУ к атаке на Курскую АЭС

      15-летняя дочь Юлии Пересильд снялась в пижамных шортах на балконе

      Путин назначил Бутина первым замминистра иностранных дел России

      Цивилева получила новую должность в Минобороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше