Россиянка в последний момент спасла школьницу из-под поезда и попала на видео

В Челябинской области женщина в последний момент спасла школьницу из-под поезда

В Челябинской области местная жительница в последний момент спасла школьницу, которая чуть не попала под колеса поезда. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал 31tv.ru.

Инцидент произошел в селе Аргаяш, где на оживленном железнодорожном переходе остановился грузовой состав. Люди ждали больше 20 минут, после чего одна девочка решила перелезть под сцепкой вагонов, однако в этот момент поезд тронулся. Увидевшая это россиянка успела выхватить школьницу из-под колес состава.

По словам сотрудников станции, объявление о начале движения поезда было сделано по громкой связи, а машинист давал соответствующий знак.

Ранее стало известно, что в Москве на станции Рижская электричка сбила трех человек, стоявших на путях. По данным пресс-службы Московской железной дороги, пострадавшие переходили пути в неположенном месте. По факту случившегося начата проверка.