Электричка сбила трех человек в Москве

На станции Рижская в Москве электричка сбила трех человек, стоявших на путях

На станции Рижская в Москве электричка сбила трех человек, стоявших на путях. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в своем Telegram-канале.

По данным МЖД, пострадавшие переходили пути в неположенном месте. По факту случившегося начата проверка.

«На месте происшествия работают экстренные службы. (...) Призываем граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре», — сообщили в пресс-службе транспортной компании.

О состоянии пострадавших не сообщается. При этом Telegram-канал «112», а также издания SHOT и KP.RU уточняют, что спасти пострадавших не удалось.

По данным «Комсомольской правды», россияне находились на путях, пытались пропустить один из составов, не заметили подхода второго, и оказались затянуты между двух поездов.