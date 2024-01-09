МЧС рассказало о грузе в сошедших с рельсов в Забайкалье вагонах

МЧС: в 14 вагонах, которые сошли с рельсов в Забайкальском крае, был уголь

В 14 вагонах, которые сошли с рельсов на Забайкальской железной дороге, находился груз угля. Об этом сообщило ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

В результате ЧП угрозы для экологии нет, добавили в спасательном ведомстве.

О сходе товарного поезда с рельсов сообщалось в ночь на 9 января, из-за опрокидывания вагонов оказался поврежден габарит пути. Пострадавших в аварии нет.

Позднее Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).