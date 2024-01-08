14 грузовых вагонов сошли с путей на Забайкальской железной дороге

РЖД: 14 вагонов грузового поезда сошли с путей на Забайкальской железной дороге

На Забайкальской железной дороге сошли с путей 14 вагонов грузового поезда. Об этом сообщила пресс-служба РЖД в Telegram.

Инцидент произошел 8 января в 19:17 по московскому времени на перегоне Алеур-Бушулей. Уточняется, что нарушен габарит соседнего пути. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы экологии нет.

В компании добавили, что сейчас к месту происшествия направляются восстановительные поезда, поезда № 2 Москва — Владивосток и № 329 Чита — Благовещенск остановлены в пути. «В РЖД создан оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова. К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка», — говорится в сообщении. Причины произошедшего устанавливаются.

В августе четыре грузовых вагона сошли с путей на Забайкальской железной дороге. Задержек движения поездов не было. Читинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.