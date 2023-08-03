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06:04, 3 августа 2023Россия

Четыре грузовых вагона сошли с путей в российском регионе

Четыре грузовых вагона сошли с путей в Забайкалье
Архивное фото

Архивное фото. Фото: СК РФ / РИА Новости

На станции Голубичная Улетовского района на Забайкальской железной дороге сошли с путей четыре грузовых вагона. Читинская транспортная прокуратура начала проверку по данному факту. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Вагоны сошли с путей необщего пользования 2 августа 2023 года около 21:00 по местному времени времени (15:00 мск). Три из них опрокинулись. В настоящее время проводятся восстановительные работы.

Задержек движения поездов не было. Читинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

30 мая в четыре часа утра в Ульяновской области несколько вагонов с бензином и газом сошли с рельсов. По данным СКР, имело место нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта. версия с диверсией не подтвердилась.

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    Екатерина Подвигина
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