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09:00, 30 мая 2023Силовые структуры

Несколько вагонов с бензином сошли с рельсов в Ульяновской области

В Ульяновской области вагоны с бензином и газом сошли с рельсов утром 30 мая

Фото: Telegram-канал Baza

В Ульяновской области несколько вагонов с бензином и газом сошли с рельсов в четыре часа утра 30 мая. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел возле станции «Ульяновск-2». Причина произошедшего пока уточняется.

Известно, что один из вагонов перевернулся на бок.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после схода с рельсов 11 вагонов грузового поезда в Забайкалье.

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    Елизавета Новикова
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