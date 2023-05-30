Несколько вагонов с бензином сошли с рельсов в Ульяновской области

В Ульяновской области вагоны с бензином и газом сошли с рельсов утром 30 мая

В Ульяновской области несколько вагонов с бензином и газом сошли с рельсов в четыре часа утра 30 мая. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел возле станции «Ульяновск-2». Причина произошедшего пока уточняется.

Известно, что один из вагонов перевернулся на бок.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после схода с рельсов 11 вагонов грузового поезда в Забайкалье.