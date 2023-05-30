Названа предварительная причина схода вагонов с бензином с рельсов в Ульяновске

Baza: версию с диверсией в отношении схода вагонов с рельсов в Ульяновске не подтвердили

Следователи назвали предварительную причину схода вагонов с бензином с рельсов в Ульяновской области. Как уточняет издание Baza, версия с диверсией не подтвердилась.

По предварительным данным, происшествие спровоцировал железный «башмак», который забыли убрать из-под колес вагона. Из-за этого вагон сразу завалился после того, как поезд начал движение.

Ранее сообщалось, что 30 мая в четыре часа утра в Ульяновской области несколько вагонов с бензином и газом сошли с рельсов. Отмечалось, что инцидент произошел возле станции «Ульяновск-2».