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12:10, 30 мая 2023Россия

Названа предварительная причина схода вагонов с бензином с рельсов в Ульяновске

Baza: версию с диверсией в отношении схода вагонов с рельсов в Ульяновске не подтвердили

Фото: Telegram-канал Приволжской транспортной прокуратуры

Следователи назвали предварительную причину схода вагонов с бензином с рельсов в Ульяновской области. Как уточняет издание Baza, версия с диверсией не подтвердилась.

По предварительным данным, происшествие спровоцировал железный «башмак», который забыли убрать из-под колес вагона. Из-за этого вагон сразу завалился после того, как поезд начал движение.

Ранее сообщалось, что 30 мая в четыре часа утра в Ульяновской области несколько вагонов с бензином и газом сошли с рельсов. Отмечалось, что инцидент произошел возле станции «Ульяновск-2».

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    Варвара Кошечкина
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