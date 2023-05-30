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13:41, 30 мая 2023Силовые структуры

Следователи возложили на железнодорожников вину за сход вагонов в Ульяновске

СКР: сход вагонов в Ульяновске мог произойти по вине оставивших «башмак» железнодорожников
Начало событий в новости Названа предварительная причина схода вагонов с бензином с рельсов в Ульяновске

Фото: Telegram-канал «Подъем»

Сход вагонов с газовым конденсатом в Ульяновске мог произойти по вине железнодорожников, которые оставили на путях запирающий «башмак». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Следователи установили основную версию произошедшего после осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий. По данным СКР, имело место нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта.

По версии следствия, сход вагонов мог произойти вследствие того, что железнодорожники оставили на путях запирающее устройство — железный «башмак».

На месте ЧП продолжают работать следователи и криминалисты. Будут назначены технические экспертизы, которые должны установить точную причину произошедшего.

Ранее 30 мая сообщалось, что версия с диверсией не подтвердилась.

30 мая в четыре часа утра в Ульяновской области несколько вагонов с бензином и газом сошли с рельсов.

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    Любовь Ширижик
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