СК возбудил уголовное дело после схода с рельсов вагонов в Забайкальском крае

СК возбудил уголовное дело после схода с рельсов 14 вагонов в Забайкальском крае

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России отреагировало на сход с рельсов 14 грузовых вагонов в Забайкальском крае. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

14 вагонов грузового поезда сошли с пути на перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги. Пострадавших нет. По информации МЧС, в вагонах был уголь.